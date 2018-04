Liverpool-Roma, nella città inglese la cucina italiana ha già vinto

Mentre la Roma si appresta ad affrontare il Liverpool per il match valido per la gara di andata per semifinale della Champions League, nello scontro tra cucine, possiamo già proclamare la vittoria della cucina italiana nella città del Merseyside. Deliveroo, il servizio di food delivery che consente di gustare a domicilio i piatti dei migliori ristoranti della città, presente in 12 Paesi e in oltre 200 città - tra cui Liverpool dove si può ordinare da circa 30 ristoranti italiani - ha infatti registrato un forte amore dei “Reds” nei confronti della cucina italiana, che nelle preferenze in termini di ordini sulla piattaforma, è di gran lunga favorita rispetto a quella inglese.







I piatti preferiti? Al primo posto proprio un classico della cucina romana: gli spaghetti alla carbonara. Seguiti dalla pizza margherita e dalla pizza alla diavola. Speriamo in miracoli di Bruschetta in porta e che Carbonara, imbeccato dalla Diavola, possa infilare Fish And Chips e regalare delle grandi gioie a tutti i romanisti.

