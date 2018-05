Roma-Liverpool, Klopp: «Meritiamo la finale»

«Credo che tutti abbiamo la stessa opinione su questo. E’ una partita di calcio, tutto quello che succede di fuori è off. Dopo che per una settimana se ne è parlato, dobbiamo sostenere la famiglia di Sean e spero che tutti capiscano che domani in questa magnifica città si dovranno godere questa magnifica partita di calcio». Questo il messaggio di Jurgen Klopp alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions contro la Roma.



Cosa è accaduto con il tuo assistente?

Il club ha rilasciato una dichiarazione. Non diremo altro.



Quanto è importante questa occasione?

E’ una grandissima emozione, siamo ottimisti e felici di essere qua. I ragazzi ci hanno condotto qui con tutto quello che hanno messo in campo e fatto in questa Champions. Meritiamo di essere qua, indipendentemente dal risultato, entrambe meriteranno di fare la finale. Vogliamo la finale. Al termine della gara ad Anfield qualcuno era deluso come se avessimo perso. La Roma deve vincere 3-0, che è un risultato difficile. C’è una partita da giocare, non vediamo l’ora e siamo qui per vincere.



Cosa provi da allenatore del Liverpool?

E’ fantastica la storia del Liverpool e la sua tradizione a Roma, ma non serve a nulla sapere che i nostri avi hanno vinto qui. Vogliamo scrivere una nuova pagina di storia. Dobbiamo fare il nostro meglio e vedremo alla fine quale sarà il risultato.

