Liverpool, Salah e compagni si allenano a Formello. Accolti dallo striscione: «C’mon Reds»

di Valerio Cassetta

Il derby della capitale si respira anche in Champions League. A poche ore dal match con la Roma, il Liverpool si allena a Formello nel centro sportivo della Lazio. I biancocelesti, infatti, hanno accettato la richiesta degli inglesi, che dopo il sorteggio con i giallorossi avevano chiesto di potersi allenare nel quartier generale laziale in occasione della semifinale di ritorno. Ad accogliere la squadra di Klopp lo striscion «C’mon Reds» degli Irriducibili. Salah e compagni anche domani varcheranno i cancelli di Formello, svolgendo la considera seduta di scarico prima di partire per l’Inghilterra.

