Il Liverpool vince 3-1 ma il Toro esce a testa alta da Anfield

Prove tecniche di campionato per il Torino, sconfitto 3-1 nel big match col Liverpool nell'ultima amichevole estiva. Contro i vice campioni d'Europa i granata soffrono, ma escono a testa alta dall'Anfield nonostante la differenza di preparazione e una rosa non ancora all'altezza degli inglesi. Buona la prova di capitan Belotti, autore del gol che ha tenuto a galla la squadra di Mazzarri quando sembrava di dover tirar fuori il pallottoliere come una settimana fa il Napoli, a tenere è stato soprattutto il cuore, che con il 3-5-2 è il marchio di fabbrica del tecnico. Gara subito in salita, quella del Torino, schiacciato nella sua metà campo da Salah e compagni. L'egiziano sfiora il gol al 7', su assist di Moreno, poi Fabinho sbaglia il dubbio rigore concesso dall'arbitro Oliver. Giusto il tempo di tirare un sospiro di sollievo, che gli inglesi passano con Firmino (21') e con Wijnaldum (24'). Il doppio vantaggio rischia di tagliare le gambe ai granata, che sotto di due gol iniziano invece a dare il meglio. Il colpo di testa di Belotti, che al 31' riapre la partita, dà gambe e cuore ai granata, che resistono in difesa grazie ad un super Sirigu, autore di parate decisive. A centrocampo buona la prova del neoacquisto Meitè e di Baselli, che cresce alla distanza confermando le qualità che lo hanno fatto finire nel mirino del Milan. Con la girandola dei cambi la gara resta la stessa, il Liverpool che attacca, il Toro che si difende e riparte. Il gol di Sturridge arriva quasi sul gong, poi Niang ha l'occasione per accorciare ma il suo tiro non inquadra la porta di un soffio. La prima sconfitta estiva del Toro regala dunque sensazioni positive in vista del debutto in Coppa Italia, domenica, e dell'esordio in campionato con la Roma. Se poi di mezzo dovesse arrivare ancora qualche regalo dal mercato, soprattutto in difesa e sulle fasce, le prospettive per il club di Urbano Cairo potrebbero farsi interessanti.

