Si è rinnovato, presso l’Holiday Inn Eur Parco dei Medici di Roma, il tradizionale appuntamento annuale con la Cerimonia delle Benemerenze Sportive dellaLega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico. Un riconoscimento prestigioso consegnato dal Presidente della LND Cosimo Sibilia, dal Commissario Straordinario della FIGC Roberto Fabbricini, insieme al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Vito Roberto Tisci, alle società e ai dirigenti che negli anni hanno lavorato al servizio del calcio dilettantistico e giovanile con passione e professionalità.



La cerimonia, inserita nel protocollo delle celebrazioni per i 120 anni della FIGC, ha portato l’attenzione su un movimento di migliaia di federati FIGC che, lontano dai riflettori, lavorano al servizio di uno sport che ha un grande valore sociale grazie alla continuità di azione e alla dedizione costante di società che alimentano ogni giorno quel senso di appartenenza al territorio e alle comunità, prerogativa fondamentale per costruire un calcio di base sano e proiettato al lavoro con sempre maggiori margini di sviluppo.



«Rendiamo omaggio allo straordinario impegno e alla responsabilità dei dirigenti e delle società calcistiche che profondono tempo energia e passione per la crescita del calcio, per la formazione dei giovani calciatori e per la diffusione dei più alti valori di questo sport», le parole del Presidente Cosimo Sibilia rivolte alla platea che ha applaudito l’intervento del numero uno della LND. «Abbiamo non solo la forza numerica, ma anche le ragioni delle nostre idee a darci la spinta per il rinnovamento. Chiediamo rispetto e vogliamo che a parlare sia la democrazia, che sia data la possibilità alla base di esprimersi. Essere dilettanti vuol dire essere al servizio dello sport e, quindi, del nostro paese».



Il Presidente della LND ha poi rimarcato la connotazione della giornata: «Premiamo l’attività di dirigenti e società dalla storia lunghissima, a coronamento di un lungo percorso fatto di attaccamento, di entusiasmo e di impegno. La Benemerenza è la più importante onorificenza della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico ed è un riconoscimento di alto e forte valore morale e simbolico ma è soprattutto una testimonianza che invita a riflettere sull’importanza del ruolo delle società dilettantistiche e giovanili che costituiscono la base e la colonna portante del sistema calcio italiano».



Dirigenti Federali del Lazio

CELESTINI MARCELLO (dirigente federale)

FUSACCHIA Umberto (dirigente federale)

LUCARINI Renzo (dirigente federale)

PASCUCCI Franco (dirigente federale)



Dirigenti di società del Lazio

CIANI Roberto (Torre Angela)

CIORRA Vittorio (Suio Terme Castelforte)

FIORENTINI Paolo (Savio)

IANNI Marco (Alba Sant'Elia)

MATTOGNO Lorenzo (Palestrina)

OPPEDISANO Luciano Giovanni (Lepanto)

RANIERI Franco (Sporting Tanas Calcio)

SANTINI Carlo (Montefiascone)

VARCHETTA Luciano (S.Marinella 1947)



Le società del Lazio

S.S.D. CYNTHIA 1920 (oltre 75 anni di attività)

A.S. FIUMICINO 1926 (oltre 75 anni di attività)

A.S.D. ITRI CALCIO (oltre 50 anni di attività)

