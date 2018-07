di Emiliano Papillo

Si muove il mercato delle compagini ciociare che partecièperanno al prossimo campionato regionale di Promozione. In queste ore un colpo è stato messo a segno dal Casalvieri che dopo aver conquistato la salvezza solo nello spareggio contro il Tecchiena punta ad un torneo piu' tranquillo. In panchina è stato confermato mister Maurizio Rufo. Oggi è stato ufficializzato l'ingaggio del centrocampista Luca Bruni, ex Arpino mentre saluta Casalvieri per andare al Monte San Giovanni Campano il portiere Simone Fiorini. Lo stesso Casalvieri nella giornata odierna ha confermato inoltre Rocca, D'Agostino, Campoli, Forte, Iadipaolo, Mastroianni, Barchiesi, Colonna e Fantozzi. Nei prossimi giorni ci saranno altri arrivi.



Il Monte San Giovanni Campano invece non avrà alle due dipendente l'esterno offensivo Samuele Cerroni. In panchina ci sarà il neo tecnico Ezio Castellucci. Si muove anche l'Alatri del ds Fabio Ceci che chiamato in panchina Marco Frioni ha ingaggiato il portiere Gori, 20 anni ed il centrocampista Rizzuto, 25 anni, entrambi ex Tecchiena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA