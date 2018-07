di Mauro Topini

Dopo aver dato vita all'All Star Futbol (una sfida a squadre tra i calciatori della Luiss dal 2003 ad oggi) il neo-presidente Elio Cisotta si è concrentato sulla composizione della rosa che sarà di nuovo chiamata ad affrontare il campionato di Promozione. Ci sarà ancora Rambo Rambaudi alla supervisione tecnica della squadra, che sarà ancora composta da alcuni big della passata stagione, che nei prossimi giorni firmeranno ancora con la squadra universitaria.

Per quanto concerne i volti nuovi, alcuni è in via di definizione il gruppo dei giovani in età di Lega: due potrebbero venire dall'Almas e si tratterebbe di due classe '99, Alessandro Cuzzocrea (che ha vestito anche le maglid di Lupa Roma e Maceratese) e Christian Gerini. Da squadre romane arrivano anche altri due possibili rinforzi: Alessandro Camponeschi, ex Pro Roma anche lui '99, e il Duemila Giulio Guerani, che ha vestito la maglia del Trastevere.

