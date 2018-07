Lupa Roma, arriva la conferma: il ds è Musa. Si giocherà a Rocca Priora

di Ugo Baldi

La Lupa Roma ha ufficializzato le indiscrezioni de Il Messaggero, pur continuando a giocare a nascondino. Senza metterci la faccia di nessuno, il club ha infatti emanato un comunicato con il quale «la Lupa Roma comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Generale a Carlo Musa e il ruolo di direttore sportivo della prima squadra a Nicola Costanzo. Si informa inoltre che il signor Pietro Laurenza sarà il nuovo club manager. Il nuovo corso societario comunicherà nei prossimi giorni tutte le conferme e le novità tecniche e societarie in merito alla Serie D e all’intero settore giovanile». Da sottolineare che Musa, la scorsa stagione, dopo solo qualche settimana da ds, si era dimesso dall'incarico, lasciando il club in balia di se stesso.



Contemporaneamente, è arrivata la smentita alle voci riportate da qualcuno sulla possibile presenza di Furio Fischer in questa trattativa. «Io resto all'Atletico - ha detto il dirigente - perché c'è una grande amicizia mi lega a Ciaccia. Mi dispiace per la separazione da Laurenza che è stato con me tanti anni nel calcio».



Al di là dell'ufficializzazione, è certo che nella riunione tra la vecchia e nuova dirigenza svolta a Santa Marinella è stato deciso che, oltre alle cariche ufficiali, che il campo di gioco della prossima stagione sarà lo stadio Montefiore di Rocca Priora. Indizio che porta a Marco Amelia come possibile nuovo allenatore.

