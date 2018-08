di Ugo Baldi

Ugo Rebecchini, difensore del 1995, ex Futbolclub, Roma Primavera e Bologna Calcio che nell'ultima stagione ha giocato nel California Golden Bears sta per firmare con la Lupa Roma. Il gioatore da qualche giorno si sta allenando a Rocca Priora con la squadra di Amelia e potrebbere esordire già domenica contro il Monterosi in Coppa Italia.









© RIPRODUZIONE RISERVATA