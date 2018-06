Lupa, si aprono spiragli. L'avvocato Guerrini: «Pronti a fare una offerta»

di Ugo Baldi

La telenovela dalla Lupa Roma prosegue. La trattativa per il passaggio delle quote societarie, dopo le parole del legale dell'amministratore unico, potrebbe ritrovare nuova linfa. Ad annunciarlo è stato l'avvocato Massimo Guerrini, che rappresenta Pietro Rosato che detiene il cinquanta percento delle quote della società di calcio romana che ha partecipato al campionato di serie D. «Faremo una nostra offerta nelle prossime ore - ha annunciato - Ci dispiace per l'aquivoco sorto per il mancato appuntamento; eravamo in attesa di ricevere delle documentazioni da parte loro, per poi poter formulare una proposta concreta. Da parte nostra c'è tutta la volontà di chiudere questa trattativa entro la settimana. Ovviamente rientra nel compito di tutti, risolvere la questione relativa al pagamento dei rimborsi spese dei giocatori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA