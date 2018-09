Lupa Roma, Cacciotti dal Lanusei. Silvagni, accordo col Cynthia 1920

di Mauro Topini

E’ in dirittura d’arrivo la campagna trasferimenti del calcio dilettanti, del Lazio e non solo. Domani, alle ore 18, si chiuderanno infatti le liste di trasferimento dei calciatori tra squadra non professionistiche. Ultimi colpi in arrivo, dunque, per le squadre, con quelle di serie D che devono ancora capire se l’organico composto è valido o meno, avendo potuto giocare amichevoli e qualche gara di coppa Italia (alcune una soltanto) visto che il campionato parte proprio domenica, con due settimane di ritardo sul previsto.



In serie D, la Lupa Roma ha integrato l’organico a disposizione di Marco Amelia con il terzino sinistro Gianluca Casciotti, frascatano doc, nato nel 1996, che torna nel Lazio dopo la sua seconda esperienza in Sardegna, con il Lanusei (la prima è stata ad Olbia). Casciotti, già a disposizione del suo conterraneo, ha vestito anche le maglie di Cynthia, Albalonga e Potenza. Dalla Lupa va invece via Marco Campelli, che ha firmato per la Massese.



Un altro calciatore di Frascati, il difensore centrale Andrea Silvani, si riavvicina a casa, sia pure di pochissimi chilometri. L’ex capitano della Lazio (12 stagioni in biancazzurro per lui) classe 1995, ha infatti trovato l’accordo con il Cynthia 1920. Resta, invece, in attesa di sistemazione Fabio Ceccarelli, anche lui frascatano, che aveva avuto un abboccamento con la Vis Artena. Per lui, le offerte arriveranno non appena i primi venti di crisi inizieranno a spirare in qualche spogliatoio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA