Lupa Roma, domani forse l'ingresso dei nuovi soci. Si gioca a Guidonia

Domani è in programma una riunione della società romana nel pomeriggio per programmare il futuro. Potrebbero arrivare delle importanti novità per quello che riguarda il nuovo organigramma societario e lo staff tecnico. Il primo passo è quello di ricostruir comunque anche la squadra che nel frattempo ha perso quasi tutti i giocatori. Per quello che riguarda il campo di gioco si parla sempre con più insistenza della scelta di andare a Guidonia.

