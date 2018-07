di Nicola Gentile

In silenzio si va formando la rosa della Lupa Roma, che ha deciso di affidare la panchina a Marco Amelia, l'ex portiere della Nazionale che ha deciso di intraprendere, in parallelo con quella di opinionista tv, anche la carriera di allenatore. Così, nella "sua" Rocca Priora, Amelia guiderà la squadra che è già stata sua (insieme a Pietro Rosato) quando la Lupa era in Lega Pro e giocava a Rieti. E quando, chiamandosi Lupa Castelli Romani, ha vinto il campionato di serie D proprio sul campo di Rocca Priora.

La Lupa, dopo aver dato via due pezzi importasnti (gli attaccanti Svidercoschi e Tocci, finiti entrambi alla Viterbese) ha messo il primo tassello in entrata, tesserando il terzino Lorenzo Negro, che hja giocato nell'Albalonga la scorsa stagione. Classe '97, Negro è salito alla ribalta per essere stato uno dei tre calciatori dell'Academy Nike Italia (ora chiusa) che sono finiti nei professionisti. Negro ha vestito la maglia della Virtus Entella in serie B e dell'Imolese prima di tornare a Roma, da dove aveva mosso i primi passi calcistici nelle Lodigiani.

