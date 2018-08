di Nicola Gentile

Non è fortunato l'esordio della Lupa Roma targata Marco Amelia. Nel turno preliminare della Coppa Italia di serie B, giocato a Monterosi, la Lupa è stata sconfitta 3-1. Gara in bilico solo per un tempo, che si stava per chiudere sullo zero a zero, se non ci fosse stato il guizzo di Gerevini, che ha portato avanti il Monterosi. Al 12' della ripresa il raddoppio (che in pratica ha chiuso la gara) segnato da Rasi. Il tris lo ha firmato Nohman al 21', tre minuti prima del gol della bandiera della Lupa, segnato su rigore da Tomaselli

