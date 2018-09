Lupa-Flaminia, 2-2 in avvio: Insini Ingretolli (doppio) e Petrocchi in gol

di Ugo Baldi

La stagione della Lupa Roma targata Marco Amelia e della Flaminia Civita Castellana è partita con un pareggio. La sfida di Rocca Priora è terminata 2-2.

Tutte le reti nella ripresa; la squadra di casa nel primo tempo ha colpito una traversa.

Flaminia Civita Castellana che ha chiuso in nove per l'esplulsione di Fapperdue nel primo tempo e Gnignera nella ripresa.

I rossoblù ospiti sono andati in avanti di due gol nel giro di venti minuti con l'attaccante Ingretolli. Nei minuti finali dopo una interruzione di otto minuti per un infortunio al direttore di gara, la rimonta della Lupa. Accorcia Perucchi, pareggia su calcio di rigore poco dopo Ansini per un fallo di mano di Gnignera.

