Lupa Roma- Flaminia anticipata a sabato sul campo di Rocca Priora

di Ugo Baldi

La gara Lupa Roma - Flaminia Calcio Civita Castellana valida per la prima giornata di campionato della stagione 2018/ 2019 per il girone G di serie D, in programma domenica sul campo di Rocca Priora è stata anticipata a sabato per accordo tra le società, con inizio alle ore 15. «Abbiamo accettato la proposta della Lupa Roma – ha fatto sapere il diesse rossoblù Gigi Coni – per andare incontro a una loro esigenza. Un atto di cortesia dovuto visto anche i buoni rapporti che intercorrono tra le due società».

Per quanto riguarda la Coppa Italia, dove dopo ventiquattro stagioni la Flaminia Civita Castellana si è qualificata per i sedicesimi di finale, la gara ( turno unico) in programma contro l’Aprilia è stata fissata per il giorno 10 ottobre al Madami con inizio alle 14.30.

