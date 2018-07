Lupa Roma, Gianluca Sgarra e quattro giocatori sulla via di Ponsacco

di Ugo Baldi

La Lupa Roma continua a perdere i pezzi. Il tecnico Gianluca Sgarra che ha portato alla salvezza la formazione romana è in procinto di firmare un accorso per la prossima stagione sportiva in serie D sulla panchina del Ponsacco. Insieme all'allenatore dovrebbero arrivare, il difensore Antonio Esposito, i centrocampisti Giovanni Catalano, Alessandro Sabatino, l'attaccante Matteo Prandelli. Non è escluso che ne arrivi qualche altro che faceva parte della squadra capitolina. Gianluca Sgarra sulla panchina della Lupa ha ottenuto 24 punti in quindi partite portando la squadra a tre punti dalla zona play-off. « Mi sono incontrato con i dirigenti della società toscana - ha detto Sgrarra - mancano solo alcuni dettagli per la firma. Sono contento di tornare ad allenare in questa regione poichè ho trascorso cinque hanno da calciatore a Pisa».

Per restare in tema di giocatori della Lupa, Michele Labate si sta per accasare a Francavilla.

