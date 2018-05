Lupa Roma, quanti acquirenti Pro per Svidercoschi e i suoi compagni

di Ugo Baldi

I giovani della Lupa Roma piacciono. In particolare alle società di serie C. Subito dopo il termine della stagione arriveranno le ufficializzazioni della partenze di almeno quattro o cinque elementi.

La società capitolina ha utilizzato molti giovani in questa stagione, tanto da piazzarsi al terzo posto nella speciale classifica del girone G di serie D riservata appunto all'impiego dei calciatori in età di Lega.

Dopo l'avvio della gestione Sgarra, il balzo in avanti nella corsa al podio c'è stato con l'arrivo del tecnico Angelo Quinzi e del diesse Carlo Musa.

Almeno cinque sono quelli in procinto di accassarsi altrove. Si tratta del difensore centrale Emilio Pedrazzini, classe 98, ex Lazio e Frosinone che sembra destinato alla Triestina, l'attaccante Sebastiano Svidercoschi, che ha fatto parte anche della reprresentativa di serie D e che piace a Reggiana, Alessandria e Monza, l'altro attaccante Giammarco Tocci (classe 2001) promosso dalla Juniores nazionale, seguito dall'Ascoli. Sono stati "attenzionati" anche altri elementi della rosa della Lupa, tra cui il centrocampista Bozzi e l'attaccante Milani che oltre avere corteggiatori in serie D,ne hanno anche il Lega Pro.

