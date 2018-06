Lupa Roma, dal gruppo Rosato arriva un'offerta per rilevare il club

di Ugo Baldi

Lupa Roma: passi in avanti per rilevare il club romano. Il gruppo che fa capo al dirigente Pietro Rosato, che detiene il cinquanta per cento delle quote della società ha presentato un offerta all'amministratore - socio Rosa Scavo per rilevare l'intero pacchetto azionario. «Ieri mattina - ha spiegato l'avvocato Massimo Guerrini che li rappresenta Rosato - abbiamo formalizzato la nostra proposta. Questa è la dimostrazione della buona volontà e serietà dei mio assistito. Aspettiamo una risposta entro la giornata di venerdi, termine ultimo per la validità dell'offerta»

Restano preoccupati i giocatori che, hanno chiesto di essere liquidati delle spettanze che non hanno ricevuto negli ultimi mesi.«Se la trattativa andrà a buon fine - ha spiegato ancora Guerrini - faremo fronte agli impegni con i tesserati; purtroppo possiamo solo che chiedergli scusa in questo momento e di pazientare qualche giorno»



