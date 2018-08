Lupa Roma, le chiavi a Prati: «Mi piace questa responsabilità»

di Tiziano Pompili

E’ stato uno dei primi nomi ufficializzati dalla Lupa Roma per il nuovo organico. Francesco Prati, regista classe 1990, si è già preso idealmente le chiavi della squadra affidata al neo allenatore Marco Amelia. «Per ora sono tra i grandi del gruppo assieme a Danilo Scibilia – dice il centrocampista – Mi piace l’idea di poter aiutare i miei giovani compagni di squadra nel loro percorso di crescita, è una responsabilità che prendo volentieri e che è fortemente stimolante».



Come anche la sua prima esperienza in serie D, dopo tanti anni di Eccellenza fatta ad alti livelli come nell’ultima stagione con il trionfo del suo Città di Anagni. «Me la sono conquistata sul campo questa serie D e devo dire che uno stimolo grosso è stato anche quello di confrontarmi in questa categoria – rimarca Prati – Quattro anni fa sono stato vicinissimo a giocare nel massimo campionato dilettante con la maglia dell’Isola Liri, ma ero reduce da un infortunio al ginocchio e ho preferito restare ad Artena. In estate è arrivata la proposta della Lupa Roma e mi ha subito affascinato: ho parlato col direttore Costanzo e con mister Amelia e ho trovato una società molto ben strutturata, con un impianto davvero bello come quello di Rocca Priora e un ambiente sereno dove ci si può esprimere al meglio. La squadra? E’ sicuramente giovane, ma in grado di togliersi delle belle soddisfazioni».



Tra i fattori di “stimolo” che lo hanno convinto a sposare il progetto della Lupa Roma c’è pure quello della presenza di un tecnico che da giocatore è stato campione del mondo. «Amelia è molto preparato, ma soprattutto mi ha colpito il suo atteggiamento estremamente umile con chiunque».

