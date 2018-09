Lupa, Monterosi e Latina anticipano al sabato le gare con le sarde

di Paolo Baldi

Nel girone G di serie D saranno tre gli anticipi di sabato in occasione della seconda giornata di campionato per accordo tra le società che interessano le squadre laziali. Queste le gare spostate: Monterosi - Budoni (14.30), Lanusei - Latina (15), Sassari Latte Dolce-Lupa Roma (15.30). Il Monterosi che ha tesserato nel frattempo Daniele Proia, centrocampista di classe 1993, punta al bis dopo in successo di domenica scorsa. A caccia della prima vittoria invece il Latina che ha perso in casa contro l'Atletico e la Lupa Roma che ha pareggiato con la Flaminia Civita Castellana.









