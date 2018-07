Per ora è un’idea. Una bella idea, o forse una pazza idea. Affidare la panchina della Lupa Roma a Marco Amelia, portiere campione del mondo, attuale opinionista di Premium in occasione dei Mondiali e di Roma Tv in questi giorni di ritiro giallorosso. Il nome dell’ex portiere del Milan (cresciuto nelle giovanili della Roma e originario dei Castelli Romani), che viene accostato anche ad alcuni club di serie C e che due stagioni fa era in società come dirigente prima e portiere tesserato poi, accompagnerebbe una nuova...

