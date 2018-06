Lupa Roma, si è arenata la trattativa tra i soci: rischio iscrizione per il club

di Ugo Baldi

L'incontro tra l'avvocato Clemente Severati, che rappresenta l'amministratore unico della Lupa Roma, e il socio Pietro Rosato, non c'è stato. Era in programma lunedi mattina a Roma, ma tutto è saltato per la mancata presentazione di Rosato. «Non è stato certo per colpa nostra se l'incontro è saltato», spiega il legale. «Noi siamo in attesa di una chiamata che doveva arrivare per confermare l'incontro, ma i nostri telefoni non hanno mai squillato. I tempi sono ormai strettisimi per trovare una soluzione e non escludo la possibiltà di non iscrivere la squadra al prossimo campionato di serie D. Da parte nostra c'è stata tutta la volonta di trovare una soluzione condivisa. Comprendiamo le preoccupazioni dei giocatori».

Proprio alcuni giocatori debbono ancora ricevere i rimborsi spese degli ultimi mesi e hanno fatto sapere di essere proccupati da l'evoluzione di questa vicenda. Non è da escludere che facciano ricorso ad una vertenza alla commissione accordi economici della Lnd.

