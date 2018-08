Lupa Roma, sette nuovi giocatori pronti per la sfida con il Monterosi

di Paolo Baldi

La Lupa Roma ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con sette giocatori: Andrea Perocchi (difensore classe 1996 ex Sff Atletico e Viterbese), Valerio Cuscianna (attaccante classe 1999 ex Aprilia), Matteo Bianchi (centrocampista classe 1998 confermato dalla scorsa stagione), Salvatore Capuozzo (centrocampista classe 2000 ex Ebolitana), Matteo Signorelli (portiere classe 1998 ex Atletico Lodigiani), Ugo Rebecchini (difensore classe 1995 ex California Golden Bears con un passato nelle giovanili di Roma e Bologna) e l’attaccante classe 1997 Andrea Teti (in arrivo dal Team Nuova Florida dopo aver militato in passato anche con il Pescara di Massimo Oddo e con il Racing Roma).

I sette calciatori saranno a disposizione di mister Marco Amelia in vista della prima gara ufficiale della stagione 2018/2019 in programma domani 26 alle ore 16:00 contro il Monterosi allo stadio “Martoni” per il primo turno di Coppa Italia di Serie D.

