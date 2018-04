Lupa -Trastevere il derby... giovane Musa: «Una grande soddisfazione»

di Paolo Baldi

Tre società laziali nelle prima quattro posizioni del girone G di serie occupano la classifiche di “Giovani D Valore”, l’iniziativa del Dipartimento Interregionale che premia economicamente le società più virtuose nell’impiego dei giovani calciatori oltre i quattro previsti da regolamento. Di seguito le prime tre posizioni per ciascun girone aggiornate alla 28^giornata di campionato. L’Ostiamare 1655 punti si è aggiudicata, a tre giornate dalla fine il bonus di 25 mila euro, il Budoni 1445 quello da venti, mentre per il terzo posto (10 mila) sono in corsa Lupa Roma (1062) e Trastevere (1054). Posizione che sarà determinata dal bonus legato al settore giovanile.



«E’ una grande soddisfazione – ha detto Carlo Musa diesse della Lupa – poiché abbiamo scalato la classifica nelle ultime settimane impiegando tanti giovani dal primo minuto. E’ stata scommessa che abbiamo vinto. Il merito è della società, dei ragazzi e del tecnico Angelo Quinzi che li ha mandati in campo, senza timori e trasmettendogli sicurezza e serenità. Del gruppo fanno parte alcuni giovani che potrebbero calcare i palcoscenici di squadre professioniste. Dipenderà dal loro atteggiamento e dalla loro mentalità nelle prossime tre gare».



