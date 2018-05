Malagò: «Diritti tv? Speriamo di risolvere entro il 7 maggio»

«Nell'Assemblea del 7 maggio la priorità è il completamento della governance, poi abbiamo integrato l'ordine del giorno con la questione dei diritti tv perché speriamo di avere tutti gli elementi per prendere una decisione. Possibilità di chiudere la questione? Serve la partita perfetta, ma possiamo portarci avanti sui compiti». Così il presidente del Coni e commissario della Lega di A, Giovanni Malagò, in merito alla questione relativa alla vendita dei diritti tv per il triennio 2018-2021 dopo il ricorso di Sky. L'attesa della decisione del Tribunale di Milano sarebbe anche alla base della cancellazione dell'assemblea di Lega di domani: «Semplicemente - ha aggiunto Malagò a margine della presentazione del concorso ippico Piazza di Siena a Roma - perché vorremmo dare un certo tipo di informazioni alle società: su questa cosa ho letto delle ricostruzioni non veritiere, ma non c'è altra motivazione».



