Malagò, Inzaghi e Di Francesco in visita al Bambin Gesù

di Valerio Cassetta

Pomeriggio speciale per i pazienti all’Ospedale Bambino Gesù di Roma. In occasione della giornata mondiale dell’ipertensione, il presidente del Coni Giovanni Malagò e gli allenatori di Lazio e Roma, Simone Inzaghi e Eusebio Di Francesco hanno fatto visita ai piccoli pazienti del reparto pediatrico. Ancora una volta i due mister, insieme al numero uno dello sport italiano, hanno dato dimostrazione di grande disponibilità e sensibilità. Esempi non solo in panchina, ma anche nella vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA