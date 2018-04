Malagò: «Juventus a testa alta. Uefa adotti la Var»»

di Redazione Sport

«Come commissario di Lega di A posso dire che la Juventus è stata strepitosa, ha fatto una grande partita e, come ha scritto stamattina Fiorello, che non mi pare sia juventino, esce a testa alta». Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò. «C'è il rammarico e il dispiacere di uscire a tempo scaduto su un rigore che ha portato discussioni. Porterò avanti, quando incontrerò il presidente dell'Uefa Ceferin la prossima settimana, la richiesta che l'Uefa adotti prima possibile la Var».



Malagò, a Napoli per la commemorazione dell'ex dirigente azzurro Carlo Del Gaudio, ha aggiunto: «So che ci sono episodi che con la stessa Var portano a una valutazione soggettiva, ma non c'è dubbio che ci siano alcuni elementi, oltre ai match della Juventus, che non hanno aiutato le squadre italiane negli ultimi tempi e mi riferisco anche al Milan contro Arsenal e alle partite della Lazio. Con la Var ci sarebbero state meno polemiche. Se la adotta la Serie A, se la stanno introducendo in altri campionati, ai Mondiali, non vedo perché l'Uefa non lo faccia».

