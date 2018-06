â€‹Malagò: «Sentenza Milan affossa il calcio italiano. Speriamo nel Tas»

di Valerio Cassetta

«Quella del Milan è una sentenza che affossa il calcio italiano? Non c'è dubbio, finora ho mantenuto un profilo di rispetto nei confronti delle istituzioni, ma dispiace». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la sentenza della Uefa che ha escluso il club rossonero dall'Europa League. «Ho sentito oggi l'ad Fassone, speriamo che il Tas porti notizie positive al Milan. La storia di questo club non merita certo questa decisione, i risultati sportivi sono scolpiti nella pietra» ha aggiunto Malagò. Il numero uno dello sport italiano a margine del Premio Onesti 2018 presso il Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti di Roma ha concluso: «Non so dire se c'è qualcosa che non ha funzionato, non mi sento assolutamente di sostenerlo e non darei neanche spazio a queste illazioni».

