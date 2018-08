Maldini: «Il Milan ha la possibilità di andare in Champions»

«L'obiettivo è quello di migliorare la posizione dell'anno scorso. C'è grande differenza se la miglioreremo di uno o due posti. Credo che noi abbiamo la possibilità di farlo. Anche sentendo le sensazioni di campo, c'è una coesione particolare tra me e Leonardo e tra Rino e la squadra». Il direttore sviluppo strategico dell'area sport del Milan, Paolo Maldini, è fiducioso sulle possibilità dei rossoneri di centrare la qualificazione in Champions League. «Credo che ci siano tutte le premesse per fare una grande stagione», aggiunge Maldini nel corso della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Laxalt, Castillejo e Bakayoko.



