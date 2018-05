Fabbricini: «Mancini scelta tecnica e non politica. Di Biagio torna in Under 21»

«La scelta di Mancini è squisitamente tecnica, non ci sono altre considerazioni, tantomeno politiche, cerchiamo portare avanti il nostro mandato con massima serenità, lavorando per il bene del calcio e della Figc». Così il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini durante la presentazione di Roberto Mancini oggi a Coverciano. Ancora da definire lo staff che affiancherà il neo ct, compresa la presenza possibile di Andrea Pirlo: «Ho parlato di lui con Costacurta, a breve mi consulterò con Andrea» ha precisato Mancini.



«Nella vita bisogna sempre esser riconoscenti a chi mette l'anima nelle cose che fa: volevo ringraziare Luigi Di Biagio che ha avuto per due partite importanti alla guida della Nazionale. È stata una persona di grande competenza e correttezza ed ha creato un ottimo clima in quella trasferta e ha fatto anche bene». Sono le parole di ringraziamento al tecnico federale da parte del commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo ct azzurro, Roberto Mancini, avvenuta a Coverciano. «Ora torna alla guida dell'Under 21 che ha il campionato europeo il prossimo anno in Italia con la partita iniziale a Bologna, e speriamo arrivi alla finale di Udine. Soprattutto un Europeo che speriamo ci schiuda le porte alle Olimpiadi, è importante che l'Italia torni dove ha fatto molto bene in passato», conclude.



«​Porto avanti il mio mandato con serenità»

«Cerchiamo di portare avanti il nostro mandato con la massima serietà e tranquillità, pensando al bene del calcio e della Figc». Lo ha detto ha detto il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini rispondendo a una domanda sul momento della Federcalcio, con 4 componenti federali (Aic, Aia, Lnd e Lega Pro) che hanno proposto Giancarlo Abete come candidato alla presidenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA