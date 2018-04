Mandzukic implacabile, Benatia ingenuo

di Alberto Mauro

Buffon 7

Reattivo su Bale, pronto su Ronaldo, provvidenziale su Isco lanciato in porta da CR7 e su conclusione velenosa nel finale. Perde la testa dopo il rigore fischiato da Oliver, rosso diretto per proteste.



De Sciglio 6

Subito in partita, ma costretto al cambio dopo poco più di un quarto d’ora causa problemi al tallone sinistro (17’ pt Lichtsteiner 6 Il suo cross pesca la testa di Mandzukic per il 2-0).



Benatia 5,5

Di fisico e di esperienza, controlla CR7 ma nel finale tampona Vasquez in area, e condanna la Juve.



Chiellini 6,5

Decisivo su Isco dopo 12 minuti, perde un paio di palloni non da lui. Sfiora l’autorete con un colpo di testa a spazzare nel finale, lotta come un leone fino alla fine.



Alex Sandro 5,5

Partita timida, impacciato in avanti, se la cava in difesa fino all’episodio del rigore: CR7 lo sovrasta di testa e offre una palla d’oro a Vasquez.



Khedira 7

Tocco sotto delizioso per l’1-0 di Mandzukic, sempre in partita, elegante e concreto.



Pjanic 6,5

Un giallo a inizio gara, regia attenta e intelligente, stravince il duello con Modric.



Matuidi 7

Impetuoso, fa legna a centrocampo e corre su ogni pallone, si trasforma in killer offensivo quando Navas gli regala il pallone dello 0-3.



Douglas Costa 7

Il suo strappo prepotente in mezzo al campo innesca Khedira per il vantaggio di Mandzukic, è l’unico bianconero a sfidare (e battere) in velocità le merengues.



Higuain 6

Partita di sacrificio, un tiro deviato da Navas e poco più. Fatica a farsi largo tra le maglia del Real



Mandzukic 8

Freddissimo a sovrastare di testa Carvajal due volte nel primo tempo, la seconda con la collaborazione di Navas. Lotta, morde e segna: implacabile.



Allegri 7

Una Juve irresistibile mette sotto il Real, peccato non aver segnato almeno una rete a Torino. La sua Juve avrebbe meritato almeno i supplementari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA