Manganiello, rigore generoso, Rocchi, il protocollo non l’aiuta

di Roberto Avantaggiato

Il momento di grande tensione che si sta vivendo all’interno dell’Aia (la Figc vuole rimetterci ordine e dopodomani incontrerà tutte le componenti) non sembra aver avuto ripercussioni sugli arbitri in campo. Che, per bravura di Rizzoli o propria, sono riusciti a non aggiungere benzina sul fuoco delle polemiche, anche se un paio di allenatori (Oddo e Maran) non sono stati particolarmente sereni nei dopo-gara di ieri. Colpa di alcune decisioni che hanno preso Manganiello (in Napoli-Chievo) e Rocchi (in Udinese-Lazio). L’arbitro di Pordenone è stato contestato prima per aver concesso un calcio di rigore a dir poco generoso ai partenopei (leggero tocco di Depaoli su Mertens in area e il belga cade platealmente) e poi per non aver fischiato un possibile fallo di Koulibaly (che non c’è) nell’azione che ha portato al calcio d’angolo. Anche Oddo contesta un fallo in avvio dell’azione che porta la Lazio al pareggio sul campo dell’Udinese. Il contatto avviene tra Marusic (che interviene alle spalle del bianconero spingendolo alla schiena e senza toccare il pallone) su Jankto, ma Rocchi non lo giudica falloso. Dopo il gol consulto via audio con il Var Abisso che non invita il numero uno degli arbitri italiani a rivedere l’azione. Probabilmente perché nell’azione successiva, quella del gol della Lazio, c’è un tentativo di rinvio di Samir (oltre a tocco di Danilo) nella propria area che fa interrompere l’azione. Dunque, secondo protocollo, il Var non può intervenire e a Rocchi questo Abisso comunica. Ma l’errore resta, con buona pace di Simone Inzaghi che forse, ora, inizierà a capire anche situazioni precedenti nelle quali non è stata utilizzata la tecnologia al servizio degli arbitri. La Var in Verona-Cagliari è invece stata bene utilizzata da Aureliano, arbitro della B che non potrà usufruire di assistenza tecnologica la prossima stagione. Due gli interventi, entrambi pertinenti, subito raccolti da Valeri. Il primo su un fallo di mano di Sau da “dentro-fuori” l’area di rigore che la Var dimostra essere fallo da rigore (se ci fosse stata anche in Champions, magari oggi staremmo a parlare di qualcosa di diverso dal 7-1 tra Spagna e Italia); il secondo sul gol del 2-0, annullato al Verona: “pizzicata” la posizione di fuorigioco di cerci prima del tiro vincente di Zucolini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA