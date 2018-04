Manolas: «Liverpool-Roma? Con i tifosi vicino niente è impossibile»

«In quest'ultimo mese dovremo dare il massimo per arrivare fra le prime quattro in campionato e in finale di Champions League». Kostas Manolas, l' eroè della Roma nella magica serata contro il Barcellona, racconta all'Uefa le sue sensazioni in vista dl big match contro il Liverpool, stasera ad Anfield Road. «Ovviamente è stata una grande gioia, ma la cosa più importante resta la qualificazione in semifinale - dice il difensore greco - Lo stadio era pieno, i nostri tifosi ci hanno caricato e ci hanno incoraggiato. Come ho già detto, se i tifosi incoraggiano la squadra tutto diventa più facile. Spero che rimangano sempre al nostro fianco. La cosa che la rende speciale e che mi piace molto è l'amore della gente per la squadra. Non avevo mai visto niente del genere. I tifosi hanno una grande passione. Sono molto contento di essere qui e continuerò a dare tutto quello che ho». Stasera si troverà di fronte il suo ex compagno di squadra e grande amico, Momo Salah: «In Inghilterra, forse ha trovato la concretezza che gli mancava a Roma. È un ottimo giocatore e un buon amico, ci sentiamo spesso al telefono. Mi congratulo per quello che ha fatto in questa stagione, ma io e i miei compagni daremo il massimo per fermare lui e il resto dei giocatori del Liverpool. Non capita tutti i giorni di essere in semifinale, per cui dovremo dare il massimo. Con l'arrivo Jurgen Klopp il Liverpool è diventato una delle squadre più forti d'Europa, gioca un calcio offensivo e ha giocatori veloci che lottano dal primo all'ultimo minuto. Sarà una partita molto difficile, ma lo è stata anche contro il Barcellona. Niente è impossibile se ci crediamo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA