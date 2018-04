Manolas: «Roma grande, adesso può battere chiunque»

«Non mi interessa entrare nella storia della Roma, ma che la squadra è in semifinale di Champions battendo una grandissima come il Barcellona. All'andata ci hanno negato due rigori, ma stasera abbiamo dimostrato che la Roma c'è, può giocarsela e battere chiunque». Kostas Manolas quasi in lacrime commenta l'impresa dei giallorossi che hanno eliminato i catalani. «Ci abbiamo creduto fino in fondo e se abbiamo il nostro pubblico a sostenerci nessuno può batterci» ha detto a Premium il difensore, autore della rete decisiva del 3-0.



