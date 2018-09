Maradona dirige il primo allenamento da tecnico dei Dorados

Diego Maradona ha diretto il suo primo allenamento da allenatore dei Dorados di Sinaloa, squadra della Serie B messicana. Per l'occasione il club ha permesso a stampa e tifosi (circa 500) di osservare le prime indicazioni del tecnico argentino chiamato a risollevare la squadra che si trova al penultimo posto in campionato con 3 pareggi e 3 sconfitte nelle prime 6 giornate. El 'Diez', che ha sottoscritto un contratto di un anno con uno stipendio di 150.000 dollari al mese, è stato acclamato dal pubblico locale in più occasioni. Al termine dell'allenamento si è fermato con i tifosi firmando autografi soprattutto ai più piccoli.

