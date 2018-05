Maresca: «Var strumento positivo per gli arbitri»

di Redazione Sport

«La Var può correggere molte situazioni che possono essere valutate erroneamente. Per quanto ci riguarda è uno strumento positivo». Così l'arbitro Fabio Maresca, premiato come miglior fischietto emergente nell'ambito del premio Bearzot al Salone d'Onore del Coni. «Var nemica degli arbitri? È una cosa che fa sorridere. Chi mastica calcio non può credere ad una cosa del genere. È uno strumento importante che va utilizzato al meglio. È stata una prima stagione di prove tecniche -dice ancora- abbiamo bisogno di conoscerlo sotto tutti i suoi aspetti».

