Martinelli e il richiamo del campo: «Decisivi mio fratello e Tromboni»

di Tiziano Pompili

Anche un difensore può essere un “botto di mercato”. Soprattutto se il difensore è Stefano Martinelli e decide di accettare la corte di una squadra di Promozione, vale a dire l’Atletico Torrenova. Il centrale classe 1987 a maggio aveva comunicato chiaramente la sua volontà di smettere di giocare e dedicarsi a lavoro e famiglia. Una posizione “inattaccabile” fino a tre settimane fa quando Martinelli ha detto sì al club capitolino. «Ero fermamente convinto della mia decisione tanto da declinare immediatamente tante proposte senza nemmeno ascoltare le offerte.



L’Atletico Torrenova, però, annovera nei quadri dirigenziali sia mio fratello Massimiliano (responsabile del settore giovanile) sia il mio grande amico Cristiano Tromboni (responsabile scouting). La loro presenza è stata decisiva, poi parlando con il presidente De Santis e il direttore sportivo Paolo Michesi abbiamo definito i contorni del mio impegno. Sono vicino a casa e giocheremo in Promozione, così ho pensato che per un altro anno si poteva andare avanti».



Tante telefonate prima dell’ufficialità, ma anche dopo Martinelli ne ha ricevute diverse da parte di amici, su tutti quel Tiziano Carnevali suo grande amico e collega di reparto al Città di Ciampino che proprio poche ore prima dell’ufficialità del suo passaggio all’Atletico Torrenova aveva rivelato di “pressare” Martinelli per convincerlo ad andare alla Vigor Perconti. «Mi ha riempito di insulti» sorride il difensore che poi parla della sua nuova squadra. «Non conosco il livello della Promozione e quindi non so sbilanciarmi sugli obiettivi stagionali. Ma il gruppo è sicuramente valido, tra le conferme del vecchio organico e i nuovi arrivati uscirà una buona squadra. Mister Felici? Abbiamo iniziato lunedì e avrò modo di conoscerlo meglio: è quasi un mio coetaneo, ma si vede che ha le idee chiare».

