Matozzo, magia da centrocampo: «Sporting Genzano, sì alla rimonta»

di Tiziano Pompili

Lo Sporting Genzano si è illuso di aver immediatamente accorciato le distanze, dopo aver perso due punti pesanti prima di Pasqua contro il Podgora. Ma il Lavinio Campoverde ha risolto il “rebus” del Fonte Meravigliosa nel finale e così la vittoria dei castellani sul difficile campo del La Rustica (netto 4-0) è servita “solo” a mantenere i cinque punti di distacco. Protagonista dell’incontro è stato uno scatenato Italiano, autore di una tripletta, ma non gli è stato da meno Simone Matozzo che ha “illuminato” il match con un fantastico gol da metà campo per il momentaneo 2-0.



«Avevo visto che Brugnettini era qualche passo avanti già in alcune occasioni in precedenza, così quando Apruzzese ha rilanciato il pallone ho controllato subito la posizione del portiere avversario e ho provato: è andata bene». Una prodezza realizzata con un fastidio al ginocchio sinistro che ha condizionato Matozzo durante la settimana, ma evidentemente non durante la partita. Tantissimi gol in carriera e anche quest’anno (sette con la Cavese in Eccellenza, stessa cifra con lo Sporting in Promozione), ma una prodezza così non lo lascia indifferente: «E’ stato un bel gol, decisamente emozionante» commenta Matozzo che poi fissa l’obiettivo della squadra di mister Aldo Salerno in questo finale di stagione.



«Dobbiamo cercare di arrivare allo scontro diretto con non più di tre punti di distanza – dice il trequartista classe 1982 – Crediamo ancora di potercela fare anche se al momento non dipende solo da noi». Grazie ai suoi gol e alla posizione che Salerno gli ha trovato in mezzo al campo, da trequartista puro con funzioni di play maker avanzato spesso “illegibile” per gli avversari, il tentativo di aggancio dello Sporting Genzano potrebbe essere più semplice. «Abbiamo collezionato dieci vittorie e due pareggi nel girone di ritorno, stiamo cercando di fare il possibile e non molleremo fino alla fine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA