di Emiliano Papillo

E' pronto a tornare Matteo Federici, romano, 32 anni, attaccante, che sta chiudendo l'esperienza fatta in Australia (ha giocato nella serie B realizzando sette reti in sette gare giocate) con lo Sturt Lion. «E' un'esperienza bellissima», racconta Matteo. «Ho realizzato 7 reti in altrettante gare trovando un ambiente bellissimo. Mi sono adattato bene a questo calcio. Ma il mio pensiero fisso è l'Italia e tornare a giocare nel Città di Anagni», rivela Matteo. «Avendo segnato 179 reti nei campionati italiani e 7 qui, mi mancano appena 14 gol per toccare quota 200. Sabato prossimo giocherò la mia ultima gara qui in Australia poi saluterò con soddisfazione e il 12 agosto sarò in Italia».



Con il Città di Anagni si era lasciato con una promessa: tornare a vestire il biancorosso. «Al mio ritorno in Italia sarà proprio questo l'unico mio obiettivo. Ci penso in ogni istante e con gli ex comopagni, dirigenti e tifosi ci sentiamo spesso. Debbo dire la verità, non abbiamo ancora affrontato il discorso con la società, ma spero davvero tantisimo che il mio ritorno si possa realizzare. E' il mio unico pensiero. Al ritorno parleremo con i dirigenti e il tecnico Manolo Liberati, che ho già avuto e tra l'altro conosco anche fuori dal campo. Abbiamo un buonissimo rapporto. E se dipendesse da me tornerei di corsa in ciociaria, ad Anagni».

