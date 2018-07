di Emiliano Papillo

Mattia Perrotti, bomber frusinate, 30 anni a novembre, 142 reti in carriera con le maglie tra le altre di Morolo, Boville, Cassino, Città di Anagni con la quale ha chiuso l'ultima stagione in Eccellenza, è un nuovo giocatore del Monte San Giovanni Campano. Per la prima volta in carriera giocherà in Promozione nell'ambiziosa squadra dei co prersidenti Sigismondi e Mastranto ni che hanno chiamato in panchina un'icona del calcio ciociaro, Ezio Castellucci e come direttore sportivo l'ex sorano Ernesto Terra.



A comunicare il cambio di maglia da Anagni a Monte San Giovanni Campano è stato al Messaggero lo stesso Mattia Perrotti.



«Ho scelto Monte San Giovanni Campano perchè è una società seria, esperta, ambiziosa e aldilà della categoria ho voluto sposare questo progetto. Mi ha convinto il fatto di conoscere molte persone che lavorano li tra tutti Ernesto Terra, mister Castellucci e tanti amici con i quali ho già giocato, Iozzi, Veloccia, Seppani, Loreto Macciocca- ha spiegato Mattia Perrotti- il mister è un vincente. Ho già vinto con lui a Cassino mi piacerebbe riprovare a vincere qui con lui. Di sicuro faremo un grande gruppo ed una splendida stagione».



«Sono a 30 anni, non ho fatto i professionisti, ma non ho alcun rimpianto. Ho fatto sempre il massimo e quello che ho ottenuto in queste categorie l'ho ampiamente meritato. In queste categorie di piccole soddisfazioni ne ho avute tante- ha aggiunto il neo bomber del Monte San Giovanni Campano- Spero di continuare a vincere. Sono a 142 reti in carriera, ad un passo dalle 150 e con tanti campionati giocando come esterno. Voglio fare ancora tanti goal».

