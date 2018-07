Si rinnova, anche per l'estate 2018, l'appuntamento con il ritiro dei calciatori attualmente senza squadra (i cosiddetti disoccupati) che dal 30 luglio prossimo si ritroveranno al campo Panichelli di Roma. Il ritiro, organizzato da Mauro Ventura, sarà guidato da una coppia di tecnici di grande esperienza e valore: Antonio Antonucci, allenatore professionista con trascorsi su importanti panchine laziali e nazionali, grande studioso di calcio; e Fabrizio Antonini, da tutti conosciuto come "il papero", che dopo aver percorso un lungo e prestigioso cammino come calciatore, da qualche anno ha intrapreso la carriera di allenatore sulle panchine di Montecelio, Cavese e Atletico 2000.



Il raduno inizierà il 30 luglio ed ha avuto già l'adesione di alcuni calciatori di prestigio come Francesco Mazzarani, ex attaccante della Lupa Roma, del Matera, del Benevento, del Barletta e, nell'ultima stagione, dell'Arezzo. Al suo fianco ci sarà anche Fabio Ceccarelli, che ha chiuso l'ultima stagione con l'Unipomezia ma che in carriera ha giocato anche con Matera, Sulmona, Fiorenzuola, Bisceglie, Cosenza, Foggia e numerose altre squadre. La prima amichevole, in data ancora da confermare, sarà contro il Monterosi, compagine che prende parte al campionato di serie D.

Per info e adesioni, chiamare Mauro Ventura il numero 392.5023938

