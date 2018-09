Mazzarri esclude Zaza, Velasquez punta su Lasagna: «E' da Nazionale»

«La partita di domani è una grossa prova di maturità. Dobbiamo provare a vincere, o comunque a fare risultato». Ricomincia dall'Udinese il campionato del Torino di Walter Mazzarri che, alle buone prove prima della sosta, vuole abbinare i risultati al gioco. Puntando sul turn-over: «Negli ultimi anni la squadra è arrivata nona. Se vogliamo fare qualcosa in più, serve che chi arriva qui accetti la competizione. È già domani mi aspetto una risposta importante a livello di squadra». Parole che suonano come una bocciatura dell'ipotesi di vedere insieme dall'inizio Zaza, Belotti e Iago Falque. «Se vogliamo crescere bisogna che giochino quelli in forma. Zaza in questo momento non ha i ritmi degli altri - è la lezione del tecnico granata -. La Nazionale è una storia a sè. Non è detto che dobbiamo tenere conto di quanto successo, semmai il contrario». Una stoccata al ct Mancini che, invertendo le gerarchie granata, ha preferito Zaza, finora in panchina, a capitan Belotti, sempre titolare. «Non mi sembra che la Nazionale abbia vinto - osserva Mazzarri - e noi dobbiamo provare a farlo».



Velasquez

«Kevin Lasagna è un giocatore che si mette sempre a disposizione della squadra, con un cuore molto grande. Mi piace molto, sono soddisfatto di lui». Il tecnico dell'Udinese Julio Velazquez tesse le lodi del suo attaccante nella conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con il Torino, nonostante il digiuno dal gol di questo inizio stagione. «Ha la mia fiducia, domani giocherà dall'inizio», assicura. E poi lo sponsorizza per i colori azzurri. «Penso che possa essere una possibilità in più per la Nazionale, si mette a disposizione della squadra, poi ogni partita è una storia differente». Velazquez non scioglie invece il ballottaggio tra i pali tra Scuffet e Musso per difendere la porta dagli attacchi granata. «Ho tre portieri, tutti e tre pronti, si stanno allenando bene, domani vediamo». Barak partirà dalla panchina. «Si è allenato regolarmente ma può essere che non sia al 100% dopo l'infortunio. Sarà tra i convocati e se avremo bisogno, domani 20-25' potrà darceli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA