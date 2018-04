Mediapro: «Fideiussione con bando sarà sbloccato o con canale della Lega»

Mediapro ha «certificato alla Lega Serie A di avere le garanzie richieste attraverso la consistenza patrimoniale della sua società madre», e «fornirà le garanzie necessarie alla Lega quando potrà disporre» dei diritti tv, ora al centro della causa con Sky che ha ottenuto dal Tribunale di Milano la sospensione del bando fino al 4 maggio. È quanto afferma una nota della società spagnola che «presenterebbe le garanzie in maniera immediata nel caso in cui la Lega decidesse di creare, insieme a Mediapro, un canale proprio».



A poche ore dal termine per la presentazione delle garanzie finanziarie da 1,2 miliardi di euro, previste dal bando con cui è diventata intermediario indipendente per la vendita dei diritti tv del campionato, il Gruppo Mediapro ha annunciato di aver «certificato alla Lega Calcio di Serie A di avere le garanzie richieste attraverso la consistenza patrimoniale della sua società madre, integrata dal pagamento anticipato dei diritti». «Con questa certificazione, Mediapro dimostra il suo impegno a rispettare le condizioni stabilite nell'assegnazione dei diritti della Serie A per le prossime tre stagioni», spiega la società spagnola, che da febbraio è finita al 53% nelle mani del gruppo cinese Orient Hontai Capital per quasi un miliardo di euro. «La situazione giuridica creata pretestuosamente da Sky per difendere la sua posizione privilegiata nel mercato italiano impedisce che la Lega possa garantire a Mediapro 'la piena ed incontrastata disponibilità dei diritti audiovisivi oggetto del pacchettò - continua la nota, con riferimento alla causa sollevata dall'emittente satellitare -. Mediapro fornirà le garanzie necessarie a la Lega quando potrà disporre di tali diritti». «Nel caso in cui La Lega Serie A decidesse di creare, insieme a Mediapro, un canale proprio per la distribuzione dei diritti della massima competizione italiana, Mediapro presenterebbe le garanzie in maniera immediata, perché i diritti non sarebbero più soggetti ad alcuna risoluzione giudiziaria», è la conclusione della nota.

