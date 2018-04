Mediapro, ecco i soldi: Sky aspetta il tribunale

di Emiliano Bernardini e Salvatore Riggio

Ultime ore di attesa in Lega serie A. Entro domani MediaPro dovrà presentare la fideiussione, che vale come garanzia, di 1.2 miliardi di euro (iva compresa). Fideiussione vincolata solo ad un esito positivo della vicenda giudiziaria in corso. Sarà un nuovo capitolo di questa lunga telenovela sui diritti televisivi del triennio 2018-2021, iniziata il 10 giugno (Mediaset aveva disertato l’asta), proseguita con un secondo bando. A fine gennaio, Sky e Mediaset avevano raggiunto 830 milioni di euro nella loro offerta. Troppo poco per i presidenti della serie A, che si aspettavano 1.050 miliardi. Cifra poi raggiunta da MediaPro nell’apertura della busta dell’intermediario indipendente. Gli spagnoli avevano dichiarato di voler fare il canale delle Lega, un progetto non previsto né dal bando né dalla Legge Melandri. Ma c’era anche un piano B: sedersi attorno a un tavolo con gli acquirenti con l’obiettivo di far vedere le gare del nostro campionato su tutte le piattaforme esistenti (pay tv, internet e smartphone). Si è arrivati così alla pubblicazione del bando nella tarda serata di venerdì 6 aprile: lì non erano indicati i prezzi minimi; non c’erano limitazioni di acquisto e, soprattutto, erano troppo lunghi i tempi delle trattative private (60 giorni). L’ultimo avvincente capitolo pochi giorni fa: il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso di Sky sul bando di MediaPro decidendo per una sospensione fino al 4 maggio. Un evento che aveva sì preoccupato la serie A, ma gli spagnoli erano stati veloci nel rassicurare l’assemblea e nel ribadire di voler rispettare gli impegni. Inoltre, i legali dei catalani sono sicuri che alla fine il Tribunale gli darà ragione. Se sarà così, MediaPro ascolterà tutte le offerte: Sky aveva fatto trapelare di avere pronta una proposta importante, mentre Mediaset aveva confermato la sua offerta «opportunistica» di 200 milioni di euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA