Memorial Sandri a Ternana e Napoli,tutte sconfitte le quattro laziali

di Serena Cerracchio

Tempo di amichevoli, in attesa del via ufficiale al campionato. E non poteva mancare per il quinto anno consecutivo, il consueto appuntamento con il torneo dedicato a Gabriele Sandri, organizzato dalla S.S. Lazio c5. Otto squadre in campo tra maschile e femminile, per un parterre di campioni e campionesse al Pala Cesaroni di Genzano: Lazio con entrambe le formazioni, poi Ternana, Olimpus e Montesilvano per le donne. Napoli, Rieti e Latina per gli uomini.

A vincere nel femminile proprio la squadra campione d’Italia della Ternana, allenata dal romano mister Shindler. In finale contro la Lazio, ci pensano Vanessa e Angela per un 2-0 che regala alle ferelle una buona spinta in vista della Supercoppa che giocherà tra due settimane contro il Montesilvano.

Nel maschile, invece, gloria per il Napoli sulle “laziali”. Latina sconfitto in finale per 1-0. Terzo posto per il Rieti e Lazio fanalino di coda. Nel ricordo di Gabriele Sandri, il tifoso della Lazio ucciso nel 2007, indicazioni importanti in vista dell’inizio del campionato rispettivamente il 29 settembre per gli uomini e il 7 ottobre per le donne.



Tutti i risultati:



Femminile:



Olimpus – Lazio 0-1

Ternana – Montesilvano 2-1

Finale 3° e 4° Olimpus – Montesilvano 0-1

Finale 1° e 2° Ternana – Lazio 2-0



Maschile:



Real Rieti – Napoli 0-2

Latina – Lazio 2-0

Finale 3° e 4° Lazio – Real Rieti 0-1

Finale 1° e 2° Latina – Napoli 0-1

