Argentina, Messi e l'incubo Roma:«La Champions non ci deve più sfuggire»

«Non c'è alcuna spiegazione. Un eccesso di sicurezza, ci siamo addormentati, abbiamo iniziato prendendo un gol stupido, con un lancio lungo alle spalle della difesa. Loro hanno preso fiducia...». Leo Messi non ha ancora digerito l'eliminazione dalla Champions per mano della Roma e lo confessa in un'intervista a Mundo Deportivo. Nella quale il fuoriclasse argentino del Barcellona parla anche dei prossimi Mondiali e di mercato, e dice: «La Champions non ci deve più sfuggire». A Roma, ricorda la 'Pulcè, «abbiamo faticato tantissimo e non siamo riusciti a girare la partita. Resta una grandissima rabbia, per come siamo usciti - prosegue l'autocritica di Messi - e per il vantaggio accumulato all'andata, anche se poi la sfida della Roma col Liverpool ha dimostrato che la loro rimonta con noi non era stata casuale. Siamo caduti di nuovo ai quarti dopo aver fatto un anno impressionante. Abbiamo perso solo tre partite». Antoine Griezmann è un obiettivo di mercato del Barcellona e l'arrivo dell'attaccante francese, ora all'Atletico Madrid, non gli dispiacerebbe: «L'ho sempre detto. Con i buoni giocatori è facile capirsi e Griezmann è un grande che sta attraversando un momento eccezionale della carriera. Sarebbe compito del tecnico trovargli un posto in campo, ma ci intenderemmo sicuramente». Così come Messi sarebbe ben felice di riabbracciare Neymar, che starebbe cercando di liberarsi dal PSG: «Magari potesse tornare da noi. Ma mi sembra molto complicato. Se dovesse andare al Real Madrid non mi piacerebbe per niente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA