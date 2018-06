â€‹Milan, accelerazione di Yonghong Li: nelle prossime ore può arrivare la fumata bianca con Commisso

di Salvatore Riggio

La cessione del Milan a Rocco Commisso, l’italoamericano proprietario dei New York Cosmos, adesso è davvero a un passo. Nella notte italiana potrebbe arrivare anche la fumata bianca tra Commisso e Yonghong Li. Che si sarebbe così convinto ad accettare l’offerta del rappresentante della banca d’affari Goldman Sachs e non quella della famiglia Ricketts, che venerdì sera era uscita allo scoperto con «un progetto a medio lungo termine per il club rossonero». Ma perché Yonghong Li, che nelle scorse settimane aveva rifiutato un’offerta di Commisso, si sarebbe convinto a dire di sì? Per due motivi. In primis, perché il proprietario dei New York Cosmos ha deciso di lasciare una quota di minoranza del Milan, intorno al 20%, a Yonghong Li. E questo gli consentirebbe di poter rientrare in futuro (quando la società sarà quotata in borsa?) dell’investimento fatto. In secondo luogo, perché l'attuale proprietario cinese non vuole lasciare dal 10 luglio il club di via Aldo Rossi a Elliott. La partita si potrebbe svolgere, nelle prossime ore appunto, negli uffici di Goldman Sachs a Wall Street. Così facendo, la sentenza Uefa? Si va a sensazione. Potrebbe arrivare una volta che ci sarà la fumata bianca sulla cessione del Milan a Rocco Commisso. La pena non è destinata a cambiare: il Milan sarà escluso dall’Europa League per una o due stagioni. La multa, però, sarà meno salata. Questo per non gravare troppo sulla nuova proprietà. Al massimo, potrebbe esserci un tetto salariale sugli stipendi dei giocatori. Ma l’ingresso in società di Rocco Commisso potrebbe aiutare il Milan nel ricorso al Tas di Losanna. Ed è quello che si augurano tutti i tifosi milanisti.

