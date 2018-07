Milan, ufficiale il ritorno di Leonardo: sarà responsabile dell'area sportiva. Scaroni rassicura Gattuso

«Leonardo sarà responsabile dell'area sportiva, nonché del calciomercato e - a cominciare da questa finestra di mercato - avrà tutto il supporto necessario di cui ha bisogno per rafforzare e razionalizzare la squadra, all'interno dei canoni dell'UEFA Financial Fair Play». Lo ha annunciato il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ufficializzando il ritorno del brasiliano, già calciatore, dirigente e allenatore rossonero. Leonardo sarà presentato alla stampa domani alle 16.30 a Casa Milan. «Il nuovo corso di AC Milan continua con la nomina di Leonardo De Araujo («Leonardo») a direttore generale dell'area tecnico-sportiva, con effetto immediato», annuncia un comunicato del club, in cui si parla di «un ritorno ricco di emozioni per i tifosi milanisti, oltre che un innesto professionale di grande esperienza e standing internazionale che rafforzerà la competitività della squadra a livello mondiale».



«Il ritorno di Leonardo, grande campione rossonero e del mondo, al Club, è un altro passo in avanti nel cammino verso il successo - ha dichiarato nella nota Scaroni -. La nomina di Leonardo è anche un ulteriore segno dell'impegno di Elliott di aggiungere figure di esperienza e standing internazionale, che sanno cosa voglia dire riportare il Milan alla sua grandezza. Leonardo sarà responsabile dell'area sportiva, nonché del calciomercato e - a cominciare da questa finestra di mercato - avrà tutto il supporto necessario di cui ha bisogno per rafforzare e razionalizzare la squadra, all'interno dei canoni dell'UEFA Financial Fair Play». La nota anticipa che «ulteriori novità riguardo la composizione della squadra manageriale del Club verranno comunicate in seguito».



Con una telefonata, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha voluto rassicurare Rino Gattuso dopo le voci degli ultimi giorni su un possibile avvicendamento con Antonio Conte. Lo si apprende da fonti vicine al Milan, secondo cui Scaroni poco fa ha chiamato l'allenatore, impegnato nella tournée negli Stati Uniti: si è trattato di una telefonata cordiale, nel corso della quale il presidente ha fatto all'allenatore l'in bocca al lupo per le prossime partite, dandogli appuntamento al ritorno in Italia per un incontro di persona.



