Milan, Caldara: «Grande club, raccolgo un'eredità pesante»

«Sono venuto qui perché quella del Milan è la storia di un grande club che ha vinto tutto. Qui sono passati molti dei difensori più forti degli ultimi anni e la scelta da questo punto di vista è stata facile. L'eredità è molto pesante, ma farò del mio meglio». Lo dice il neo difensore rossonero Mattia Caldara nel giorno della sua presentazione a Casa Milan. «La Juventus è stata la prima a credere in me perché mi ha comprato, vuol dire che ci credeva, e per questo la ringrazierò sempre. Ma per me ora inizia un'avventura nuova che mi dà tanta responsabilità e sto pensando solo a fare il bene del Milan», aggiunge il difensore.

